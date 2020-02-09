Haberler » Güncel » Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Haber

Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

09.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:32Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı

AYDIN'ın ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kuşadası- Söke karayolu Granta mevkisinde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Hakan Ügücü (24) yönetimindeki 48 NL 160 plakalı otomobil hızlı girdiği virajda savrulup, takla attı. Kazada, sürücü Hakan Ügücü ve yanındaki Erol Pınargöl (18) yaralandı.Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kuşadası, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 11:20:05