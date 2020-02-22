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Söke'de satranç turnuvası düzenlendi

Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliği ve Remzi Zeytinoğlu Kulübünce Söke Öğretmen Evinde düzenlenen turnuvaya rekor katılım oldu.

22.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:02Söke'de satranç turnuvası düzenlendi
Atatürk'ün 'ye gelişinin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ve Remzi Zeytinoğlu Kulübünce Söke Öğretmen Evinde düzenlenen turnuvaya rekor katılım oldu.

İlk etapta yerel olarak planlanan turnuva bölgesel turnuvaya dönüştü. Turnuvaya Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir çevre ilçelerden de başvurular geri çevrilmedi.

Söke Öğretmen Evinde hafta sonu iki gün olarak planlanan turnuvanın ilk başlama hamlesini Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptı. Turnuvanın açılış töreninde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Arif Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Levent Yıldız da bulundu.

Cumartesi ve Pazar iki gün sürecek satranç heyecanının finalinde dereceye giren sporculara kupa ve belgeleri verilecek. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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