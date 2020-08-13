Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke'de sezonun ilk pamuğu sembolik olarak 100 liradan satıldı.

Tuzburgazı ve Gölbent mevkilerinden hasat edilen pamuklar, bölgeye yakın bir çırçır işletme tesisine getirildi.

Burada sembolik yapılan satımla pamuk 100 liradan Veysel Saplı ve Mustafa Akıllı tarafından alındı.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, gazeteciler yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başladı.

Pamuk giderlerinin yüksekliğine işaret eden Tanyeri, pamuk desteklerin artmasını gerektiğini belirtti.