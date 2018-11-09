Söke'de, Sosyal Medyadan PKK Propagandası Yapan 4 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
ve Söke
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sosyal medya üzerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalandı.
Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Emniyet görevlilerimizce PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Sosyal Medya üzerinden propagandasının yapılmasına yönelik olarak yapılan araştırmalarda 1991 doğumlu E.Y, 1999 doğumlu O.B, 1992 doğumlu A.A ve 2002 doğumlu A.A isimli şahısların sosyal medya üzerinden paylaşım ve propaganda yaptıkları tespit edilmiştir. Adli Makamlardan alınan yakalama ve arama kararına istinaden şahıslar yakalanarak, haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte Söke Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri yapılmıştır. İlçemiz genelinde her türlü Terör Örgütüne yönelik mücadele, kararlılıkla devam ettirilmektedir" denildi. - AYDIN
PKK,Söke