Söke'de Terör Propagandası Yapan 3 Kişi Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
ve Söke
İlçe Emniyet Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandası yaptıkları belirlenen 3 şahıs yakalandı.
Yapılan çalışmada 1982 doğumlu K.A, 1975 doğumlu C.İ, ve 1997 doğumlu F.Ö isimli şahısların, sosyal medya üzerinden paylaşım ve propaganda yaptıkları tespit edildi. Adli Makamlardan alınan yakalama ve arama kararına istinaden yapılan operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların Söke Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri yapıldığı öğrenilirken; İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde her türlü terör örgütlerine yönelik mücadele, kararlılıkla devam ettirilmektedir" denildi. - AYDIN
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü,Söke