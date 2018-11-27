27 Kasım 2018, 15:12
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Söke'de Terör Propagandası Yapan 3 Kişi Yakalandı

Söke

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Söke İlçe Emniyet Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandası yaptıkları belirlenen 3 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Söke İlçe Emniyet Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün propagandası yaptıkları belirlenen 3 şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmada 1982 doğumlu K.A, 1975 doğumlu C.İ, ve 1997 doğumlu F.Ö isimli şahısların, sosyal medya üzerinden paylaşım ve propaganda yaptıkları tespit edildi. Adli Makamlardan alınan yakalama ve arama kararına istinaden yapılan operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların Söke Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri yapıldığı öğrenilirken; İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde her türlü terör örgütlerine yönelik mücadele, kararlılıkla devam ettirilmektedir" denildi. - AYDIN Aydın İl Emniyet Müdürlüğü,Söke
27 Kasım 2018 Salı 15:12



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