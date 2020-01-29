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Söke'de tır otomobili biçti; 5 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

29.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:27Söke'de tır otomobili biçti; 5 yaralı
'ın ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Söke- kara yolu huzurevi mevkisinde karşı şeride geçerek Ahmet Anıl yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, otomobilde şoförle birlikte sıkışan 3 kişiyi güçlükle çıkardı.

Kazada otomobildekilerin dışında tır sürücü ve o esnada hemzemin geçitte çalışan bir işçi de yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - AYDIN

Milas, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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