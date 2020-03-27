Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Söke'de tır traktöre çarptı; 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, tırın traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

27.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:42
Söke'de tır traktöre çarptı; 1 yaralı

Aydın 'ın Söke ilçesinde, tırın traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Söke-Milas karayolunda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; Söke'den Milas yönüne giden Muammer Doğan (37) yönetimindeki 54 KS 911 plakalı Tır, önünde seyreden Ali Gürcan'ın (30) kullandığı 09 SS 911 plakalı ot biçme makinası taşıyan traktöre arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün şoförü Ali Gürcan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Söke - Milas yönünde kaza nedeniyle kapanan yolda trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Söke, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Söke'de tır traktöre çarptı; 1 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:42: Söke'de tır traktöre çarptı; 1 yaralı - Haberler 01:41: Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler 01:16: Otomobil deve sürüsünün arasına daldı: 4 deve telef oldu - Haberler 01:13: KKTC'den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde'de karantinaya alındı - Haberler 00:36: Isparta'da kamyonet motosiklete çarptı: 3 yaralı - Haberler 23:56: Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi - Haberler 23:48: İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü - Haberler 23:47: Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı