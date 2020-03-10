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Söke'de trafik denetimleri

Aydın'ın Söke ilçesinde 2019 yılında bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi.

10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Söke'de trafik denetimleri
Aydın 'ın Söke ilçesinde 2019 yılında bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2019 yılındaki denetimlerde 3 bin 115 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.
Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi, 85 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Söke'de trafik denetimleri
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Söke, Güncel
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