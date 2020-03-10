Söke'de trafik denetimleri
Aydın'ın Söke ilçesinde 2019 yılında bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi.
10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Aydın 'ın Söke ilçesinde 2019 yılında bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2019 yılındaki denetimlerde 3 bin 115 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.
Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi, 85 motosiklet de trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2019 yılındaki denetimlerde 3 bin 115 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.
Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan bin 72 motosiklet sürücüsüne 536 bin 148 lira para cezası kesildi, 85 motosiklet de trafikten men edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Söke'de trafik denetimleri
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Söke, Güncel
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