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Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

23.08.2019 02:31 Söke'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sebahattin Çiftçi yönetimindeki 09 S 8295 plakalı araç, Didim istikametinden gelen Caner Karasu'nun kullandığı 09 JU 664 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Caner Karasu'nun kullandığı aracın ön yolcu koltuğunda oturan annesi Bedriye Karasu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

Güllübahçe, Karasu, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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