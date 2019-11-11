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Söke'de trafik kazası; 1 yaralı

Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon devrildi.

11.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:31Söke'de trafik kazası; 1 yaralı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 'ın Söke ilçesinde ova yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. 09 KK 484 plakalı kamyonun sürücüsü A.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yoldan çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Hızır Acil Ekipleri, Söke İtfaiye Amirliği ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yaralı kamyon sürücüsü A.Ç. olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Aydın, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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