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Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

23.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:10 Söke'de trafik kazası: 1 yaralı
'ın ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Söke'den Didim istikametine giden Hüseyin Baran yönetimindeki 09 YF 213 plakalı otomobil, Güllübahçe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek, Hüseyin Yalçın'ın kullandığı traktörün arkasındaki sepete çarptı.
Kazada, traktörün sepetindeki zeytin işçileri yara almadan kurtulurken, sıkışan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Baran, ekiplerce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Yalçın, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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