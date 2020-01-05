Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın
'ın Söke
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 78 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağarası
Mahallesi'nden ile Çalışlı Mahallesi istikametine giden Kazım Ugan (78) yönetimindeki 09 ACS 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ters dönen araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Kazım Ugan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin içindeki 9 yaşındaki Nehir Ugan ile Ayşe Ugan kazadan yara almadan kurtuldu.