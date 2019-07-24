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Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Söke'de trafik kazası 3 yaralı Kazanın meydana geldiği kavşaktan detay Ambulansın yaralıları hastaneye götürmesi Trafik polislerinin olay yeri incelemesi Kavşaktan genel görünüm Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

24.07.2019 23:20
Söke'de trafik kazası: 3 yaralı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Söke'de trafik kazası
3 yaralı
Kazanın meydana geldiği kavşaktan detay
Ambulansın yaralıları hastaneye götürmesi
Trafik polislerinin olay yeri incelemesi
Kavşaktan genel görünüm Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Taner Pidecioğlu yönetimindeki 09 HH 078 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağı'ında İsmail Yıldırım idaresindeki 09 S 5265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Pidecioğlu, araçtaki Nihan Şen ve 3 yaşındaki Hira Pidecioğlu yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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