Söke'de trafik kazası: 3 yaralı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Söke'de trafik kazası 3 yaralı Kazanın meydana geldiği kavşaktan detay Ambulansın yaralıları hastaneye götürmesi Trafik polislerinin olay yeri incelemesi Kavşaktan genel görünüm Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.24.07.2019 23:20
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Söke'de trafik kazası3 yaralıKazanın meydana geldiği kavşaktan detayAmbulansın yaralıları hastaneye götürmesiTrafik polislerinin olay yeri incelemesiKavşaktan genel görünüm Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Taner Pidecioğlu yönetimindeki 09 HH 078 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağı'ında İsmail Yıldırım idaresindeki 09 S 5265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Pidecioğlu, araçtaki Nihan Şen ve 3 yaşındaki Hira Pidecioğlu yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Taner Pidecioğlu yönetimindeki 09 HH 078 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağı'ında İsmail Yıldırım idaresindeki 09 S 5265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Pidecioğlu, araçtaki Nihan Şen ve 3 yaşındaki Hira Pidecioğlu yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın, Söke, Güncel
Kaynak: AA