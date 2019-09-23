Haberler » Güncel » Haber

Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

23.09.2019 14:52Söke'de trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Söke şehir merkezinden Aydın Caddesi yönüne giden E.E. yönetimindeki 45 PT 011 plakalı otomobil ile Ahmet Yesevi Sokak'tan Aydın Caddesi'ne çıkan Z.O. yönetimindeki 09 JK 095 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sörücüsü Z.O. ve diğer otomobilde bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12 Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu
15:12 Türk Kızılaydan Irak'taki 250 yetim çocuğa giysi yardımı
15:12 Adana'da balkondan düşen öğretmenin cenazesi defnedildi
15:12 Yerköy Ticaret Borsasından 800 Öğrenciye Giyim Yardımı
15:11 Başakşehir'de ayakkabı fabrikası'nda yangın
15:11 Vali Davut Gül, GAÜN'de açılış dersi verdi
15:11 Antalya'ya şehit ateşi düştü