19 Mart 2019, 16:27
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Söke'de Uyuşturucu Operasyonu

Söke

Aydın'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, 8 mahallede uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon ve yol uygulaması yapıldı.

Ekipler tarafından 2 bin 40 kişinin sorgulandığı uygulamalarda, 17 kişi uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 11,55 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Öte yandan 403 aracın da sorgulandığı denetimlerde 4 araç trafikten men edilirken, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişi de yakalandı. Uyuşturucu Ticareti, Söke, Güncel
Kaynak: AA