Söke'de 'Yetenekten Kariyere' Projesi Başlıyor

16 Kasım 2018 Cuma 12:19



16 Kasım 2018 Cuma 12:19

Söke'de 'Yetenekten Kariyere Projesi' Söke Kaymakamlığı himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya başlanıyor.Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aydın'ın akademik danışmanlığını yaptığı projenin açılış ve tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere Söke'deki eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı."Söke Yetenekten Kariyere Projesi' kapsamında ilçede 9. sınıfta öğrenim görmekte olan 1.660 öğrencinin yetenek haritaları çıkarılacak ve akademik gelişimleri takip edilecek.Söke Amerikan Kültür Koleji konferans salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan proje danışmanlarından Uzm. Dn. Psikolog Aşina Türkay projenin çocukların gelecek planlaması açısından heyecan verici olduğunu söyledi. Aşina Türkay konuşasında; yapılan araştırmalarda Türkiye'de çocukların yeteneklerinden çok uzak alanlara yöneldiğini, üniversite mezunlarının yüzde 75'inin eğitim gördükleri alanların dışındaki konularda çalıştığını ifade etti.Toplantıda daha sonra Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aydın konuşma yaparken, çocuk ve aile psikolojisi üzerine sunum yaptı. - AYDIN