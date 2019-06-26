26.06.2019 10:56
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Söke'de Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı

Söke

Söke'de ilçesinde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Söke 'de ilçesinde Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Söke Ziraat Odası'nda yapılan toplantıda konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kent genelinde sağanak ve dolu yağışı dolayısıyla pamuk, mısır, tütün, domates, kiraz, kestane ve zeytinde hasar oluştuğunu söyledi.
Konuya ilişkin raporlar hazırladıklarını aktaran Kendirlioğlu, ürünleri zarar gören çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.
Kendirlioğlu, çiftçiye prim ödemelerinin yüzde 70'inin ödendiğini, geriye kalan kısmının ise bir an önce ödenmesi gerektiğini dile getirdi.
Kaynak: AA
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