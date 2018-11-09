Söke'deki Uyuşturucu Operasyonları

Aydın
'ın Söke
ilçesinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.
Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ay içerisinde gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 14 kişi yakalandı.
Adreslerdeki aramada 196 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 15 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 4 af tüfeği ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın,Söke