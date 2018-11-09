09 Kasım 2018, 18:32
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Söke'deki Uyuşturucu Operasyonları

Söke

Aydın'ın Söke ilçesinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ay içerisinde gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 14 kişi yakalandı.

Adreslerdeki aramada 196 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 15 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 4 af tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın,Söke
09 Kasım 2018 Cuma 18:32