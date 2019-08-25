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Söke'deki yangın korkuttu

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına yol açtı.

25.08.2019 00:10 Söke'deki yangın korkuttu
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi sırtlarında Sevda Tepesi bölgesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının yoğun dumanı şehir merkezinden de hissedildi. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. - AYDIN

Kemalpaşa Mahallesi, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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