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Söke'den kısa kısa

Aydın'ın Söke ilçesinde organ bağışı için etkinlik düzenlendi.

05.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:53Söke'den kısa kısa
Aydın'ın Söke ilçesinde organ bağışı için etkinlik düzenlendi.
Adnan Menderes Üniversitesi A(DÜ) Söke İşletme Fakültesinde organ bağışı ile ilgili farkındalık etkinliği yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen programda üniversite öğrencilerine organ bağışı ile ilgili bilgiler verildi.
Dr. Fatma Burcu Türkmen'in sunum yaptığı etkinliğe, Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy ve ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç de katıldı.
Öğrencilerden trafik timi oluşturuldu
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbey İlköğretim Okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Eğitimin ardından öğrencilerden oluşan bir trafik timi kuruldu. Öğrenciler, okul çevresinde trafik uygulaması yaptı.
Burada konuşan Uzman Jandarma Çavuş Can Şimşek, ilk ve orta dereceli okullarda güvenli bir trafik ortamı oluşturarak öğrencilere trafik bilincini yerleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise "Trafik eğitimlerini kapalı alanlardan çıkarılıp açık alanlarda uygulamalı yapılmasından yanayız." ifadelerini kullandı.
Programa, Söke İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Jandarma, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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