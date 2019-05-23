Söke Esnaf Kooperatifi'nden öğrencilere destek

Söke Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, bu yıl iftar programı için ayrılan kaynağın aileleri dar gelirli öğrencilere bayram harçlığı olarak dağıtılacağını açıkladı.
Gazetecilere açıklama yapan Karataş, Sökeli üniversite öğrencilerine destek olmak için 10 bin liralık bir bütçe ayırdıklarını ifade etti.
Söke dışında okuyan ve ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarını tespit etmek için çalışma başlattıklarını kaydeden Karataş, "Ayırdığımız bütçeyi öğrencilerimize bayram harçlığı olarak dağıtacağız" dedi.
Karataş, şoför esnafının talepleriyle ilgili Ankara'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile görüştüklerini, toplu taşıma yapan esnafa SGK prim desteği verilmesi taleplerini ilettiklerini de kaydetti.
Karataş
, Söke
, Güncel
Kaynak: AA