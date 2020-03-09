Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni adresine taşındı
Söke'de 1990 yılından bu yana Söke Öğretmen Evi ile aynı binayı paylaşan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı.
09.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:54
Söke 'de 1990 yılından bu yana Söke Öğretmen Evi ile aynı binayı paylaşan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı.
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenikent Mahallesi Kuşadası Yolunda bulunan eski yurt binasının zemin ve birinci katında hizmet verecek. Binanın iki, üç ve dördüncü katlarında Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bulunuyor.
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; "9 Mart 2020 pazartesi itibariyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yenikent Mah. Açelya Sok. No 5 adresindeki binanın zemin ve 1. Katına, BİLSEM de 2.,3., 4. Kata taşıması yapılmıştır. Yeni binamızda hizmet vereceğiz. Sökemize hayırlı olsun" denildi. - AYDIN
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenikent Mahallesi Kuşadası Yolunda bulunan eski yurt binasının zemin ve birinci katında hizmet verecek. Binanın iki, üç ve dördüncü katlarında Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bulunuyor.
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; "9 Mart 2020 pazartesi itibariyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yenikent Mah. Açelya Sok. No 5 adresindeki binanın zemin ve 1. Katına, BİLSEM de 2.,3., 4. Kata taşıması yapılmıştır. Yeni binamızda hizmet vereceğiz. Sökemize hayırlı olsun" denildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni adresine taşındı
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı