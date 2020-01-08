Haberler » Güncel » Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele vurgusu - Haber

Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele vurgusu

Söke ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında 2019 yılındaki çalışmalar değerlendirildi.

08.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:28 Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu'ndan uyuşturucuyla mücadele vurgusu
ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında 2019 yılındaki çalışmalar değerlendirildi.
Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, emniyet ve jandarmanın özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda etkili bir mücadele yürüttüğünü söyledi.
Geçen yıl gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmalarında 763 şüphelinin yakalandığını hatırlatan Kurtbeyoğlu, "Bu rakam bir önceki yıl 641 olarak kayıtlara geçmişti. Uyuşturucu ile mücadelemiz etkin ve verimli bir şekilde devam edecek. Çalışmalar yeterli mi değil çünkü kullanımın önüne geçebilmiş değiliz." diye konuştu.
Söke'de birçok başarılı operasyonlara da imza atıldığını dile getiren Kurtbeyoğlu, halkın huzuru ve güveni için kararlığın devam edeceğini kaydetti.

Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40   Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Haber
12:40   İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen 50 uçağa hizmet verdi - Haber
12:38   Olası ABD-İran Savaşı petrol fiyatlarını artıracak: En fazla Çin zarar görecek - Haber
12:38   Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği - Haber
12:38   Erzincan'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:41:04