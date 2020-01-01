Haberler » Güncel » Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu Yeni Yılı Sahada Karşıladı - Haber

Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu Yeni Yılı Sahada Karşıladı

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, yeni yılı sahada emniyet güçleri ve huzur evinde yaşlıların gönlünü alarak karşıladı.

01.01.2020 00:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:57 Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu Yeni Yılı Sahada Karşıladı
Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, yeni yılı sahada emniyet güçleri ve huzur evinde yaşlıların gönlünü alarak karşıladı.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu İlk olarak Söke Hilmi Fırat Evi yaşlıları ile bir araya geldi. Huzur evi sakinlerinin yeni yıllarını kutlayan Kurtbeyoğlu daha sonra Söke Halkı'nın huzur ve güvenliği için görev başında olan Emniyet ve Jandarma Ekiplerini görev yerlerinde ziyaret etti. Kurtbeyoğlu, denetim noktalarında sürücüler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Huzur evi sakinlerimiz ile bir araya gelip, yeni yıllarını kutladık. Halkımızın huzur ve güvenliği için, ilçemizin farklı noktalarında görev başında bulunan Emniyet ve Jandarma mensuplarımızı ziyaret ettik. İlçe Emniyet Müdürümüz Yalçın Şipal ve İlçe Jandarma Komutanımız Gökhan Kurgan ile birlikte, Sökelilerin huzur ve güven içinde yeni yıla girmeleri için nöbet tutan personelimizi ziyaret edip denetimleri yaptık. Uygulama noktalarında kontrolleri yapılan araç sürücüleri ve personelin yeni yıllarını da kutladık" dedi.

Kurtbeyoğlu açıklamasında tüm halkın yeni yılını kutladı. - AYDIN

Tahsin Kurtbeyoğlu, Huzur, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:56   Niğde Valisi Şimşek, uygulama noktalarını ziyaret etti - Haber
01:54   Yeni yılı maden ocağında karşıladılar - ZONGULDAK - Haber
01:54   Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi - Haber
01:50   Vali Nayir, yılbaşında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti - Haber
01:49   Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirildi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:01:45