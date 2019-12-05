Haberler » Güncel » Söke kışlık çiçeklerle renkleniyor - Haber

Söke kışlık çiçeklerle renkleniyor

Söke Belediyesi'nin bünyesinde çiçek üretimini gerçekleştiren serada kış sezonunun çiçekleri hazırlandı.

05.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:45Söke kışlık çiçeklerle renkleniyor
Belediyesi'nin bünyesinde çiçek üretimini gerçekleştiren serada kış sezonunun çiçekleri hazırlandı.

Bu sezon kışlık 154 bin adet çiçek yetiştiren, yaklaşık 500 m2 alana sahip Söke Belediyesi serasında kış mevsimi çiçekleri hercai menekşe, çiçeği ve aslanağzı türleri üretildi.

Söke Belediyesi yeşil alan düzenlemeleri, peyzaj çalışmalarında kullanmakta olduğu çiçeklerini kendisi üretmeye devam ediyor. Piyasadan çok daha az maliyete üretilen çiçekler Söke ve Söke Belediyesi'ne maddi olarak tasarruf sağladığı gibi, zamandan da tasarruf ettiriyor.

Serada üretilen kışlık çiçeklerin Söke'nin çeşitli noktalarında bulunan park ve yeşil alanlara dikimi başladı. Söke Belediyesi park ve bahçe işleri ekipleri çiçek dikimi yaparken, Söke kışlık çiçeklerle renkleniyor. - AYDIN

Söke Belediyesi, Ankara, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24 Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber
14:24 Talabani'nin partisi KYB 21 Aralık'ta kongreye gidecek - Haber
14:24 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok - Haber
14:23 Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8) - Haber
14:19 Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
5.12.2019 14:25:42