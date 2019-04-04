Söke MHP Alpaslan Türkeş'i Vefatının 22. Yılında Andı

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurucusu Alpaslan Türkeş, vefatının 22. yılında Söke'de anıldı. 4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alpaslan Türkeş'in anısına, MHP Söke İlçe Teşkilatı tarafından Belediye meydanında lokma döktürüldü.MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım'ın da katıldığı lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Bugün cennet mekan başbuğumuzun ebediyete intikalinin 22. Yıldönümü. Her yıl olduğu gibi kendisini özlemle, minnetle yad ediyoruz. Bizler bu etkinlikle kendinin varlığını bir kez daha teyit ederken, Halkımız da onun bilge liderliği ve devlet adamlığını biraz daha fazla kavrıyor. Lokma hayrı etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel ve Ak Parti Söke İlçe Başkanımız Namık Yıldırım başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi."Söke Belediye Başkanı Tuncel de katıldı"Söke'nin CHP'li Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Arif Ceylan, Veli Devrim Yerli ve Fuat Evren Gül ile birlikte Söke MHP İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştiren lokma hayrına katıldı. Etkinliğine katılanları selamlayan ve lokma ikramını geri çevirmeyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Alpaslan Türkeş Türk siyasetine yön veren isimlerdendi. Büyük bir devlet adamıydı. Ayrı partilerde olsak da onun devlet adamlığını takdir ettik, ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. - AYDIN