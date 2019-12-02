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Söke MHP'den CHP'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatının yeni yönetimi nezaket ziyareti turuna devam ediyor.

02.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:44Söke MHP'den CHP'ye ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatının yeni yönetimi nezaket ziyareti turuna devam ediyor.

Hafta sonunda AK Parti'yi ziyaret eden Söke MHP Yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Yönetimini de ziyaret etti. Yıllardır aynı binada parti merkezlerinin bulunmasıyla bir anlamda komşuluk yapan iki köklü partinin yönetimleri bir araya geldi. Ömer Akalın Başkanlığındaki MHP İlçe Yönetimini, Ali Kemal Özcan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

MHP'nin de tıpkı CHP gibi Türkiye siyasi tarihinde köklü bir yapıya sahip olduğunu dile getiren CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan; "Bizler Söke'de siyaset yapmaktayız. Yeni yüzlerin MHP İlçe yönetiminde yer aldığını görüyoruz. Siyasetteki bu değişim ve yenilik bizleri de yerel siyasetçiler olarak memnun ediyor. Ömer Akalın Başkanlığında yola çıkan MHP İlçe Yönetimine başarılar diliyorum" dedi.

Sıcak karşılamadan dolayı CHP İlçe Yönetimine teşekkür eden MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın; "Yerelde ilçemizi ilgilendiren sorunların çözümünde her kesimle iş birliğine hazırız. Hepimizin ortak birleştiği nokta Söke'mizin hak ettiği, daha güzel yerlere gelmesidir" dedi. - AYDIN

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Söke, MHP, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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