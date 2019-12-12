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Söke OSB'de jandarma karakolu açıldı

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan jandarma karakolunun açılışı gerçekleştirildi.

12.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:28Söke OSB'de jandarma karakolu açıldı
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan jandarma karakolunun açılışı gerçekleştirildi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, açılışta yaptığı konuşmada, Söke OSB'nin kentin en hızlı gelişen ve büyüyen OSB'lerinin başında gelindiğini söyledi.
Köşger, hizmete giren karakolun sadece OSB'ye değil çevresindeki yerleşim alanlarına da hizmet vermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.
Aydın İl Komutanı Albay Mesut İnan da tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bir jandarma karakolunu daha halkın hizmetine sunmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
İnan, bölgede meydana gelebilecek olaylara karşı emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha iyi bir şekilde verilmesi için hep beraber çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Açılışın ardından karakolun bahçesine ağaç dikildi.
Programa Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Jandarma, Söke, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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