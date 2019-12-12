Haberler » Güncel » Söke OSB'de jandarma karakolu açıldı - Haber

Söke OSB'de jandarma karakolu açıldı

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan jandarma karakolunun açılışı gerçekleştirildi.

12.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:19
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan jandarma karakolunun açılışı gerçekleştirildi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, açılışta yaptığı konuşmada, Söke OSB'nin kentin en hızlı gelişen ve büyüyen OSB'lerinin başında gelindiğini söyledi.
Köşger, hizmete giren karakolun sadece OSB'ye değil çevresindeki yerleşim alanlarına da hizmet vermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.
Aydın İl Komutanı Albay Mesut İnan da tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bir jandarma karakolunu daha halkın hizmetine sunmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
İnan, bölgede meydana gelebilecek olaylara karşı emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha iyi bir şekilde verilmesi için hep beraber çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Açılışın ardından karakolun bahçesine ağaç dikildi.
Programa Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de katıldı.
Söke OSB'de jandarma karakolu açıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Jandarma, Söke, OSB, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:02 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Haber
20:02 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Haber
20:02 Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Haber
20:02 Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor - Haber
20:02 Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
12.12.2019 20:13:26