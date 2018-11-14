Söke Polisi Bahisçilere Göz Açtırmadı

Söke
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde bahis ve şans oyunlarına aracılık yaptığı belirlenen şahıslara ceza yağdı.
Söke'de Futbol
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma yürütüldü. Cumhuriyet Savcılığı
ile yürütülen soruşturmalar kapsamında; şüphelilerin hesaplarına para gönderimi yapan ve bu hesaptan para gönderimi yapıldığı tespit edilen şahıslara 7258 sayılı kanunun 5. maddesi d bendi gereği idari para cezası işlemi yapıldı.
Sanal bahis oynamak için şüphelilerin hesaplarına eft/havale yapan şubat ayında 3 şahsa toplamda 15 Bin TL, Mayıs ayında bir şahsa 5 Bin TL, Haziran ayında 3 şahsa 15 Bin TL, Temmuz ayında 8 şahsa 40 Bin TL, Eylül
ayında 2 şahsa 10 Bin TL, Ekim ayında 3 şahsa 15 Bin TL, Kasım ayında 5 şahsa 25 Bin TL olmak üzere; 2018 yılı içerisinde toplam 25 şahsa 125 Bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. - AYDIN
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:52