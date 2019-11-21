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Söke polisinden kadına yönelik şiddet bilgilendirme toplantısı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun ile Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

21.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:54Söke polisinden kadına yönelik şiddet bilgilendirme toplantısı
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun ile Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, CHP Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç başta olmak üzere, çeşitli kadın örgütlenmelerinin temsilcileri, partilerin kadın kolları temsilcileri, muhtarlar ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Bilgilendirme toplantısında ADÜ Söke İşletme Fakültesi'nden Bade Ceviz, Polis Memuru Özge Özsoydan, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Sosyal Hizmet Uzmanı Aynur Kurtay konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun ile Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) başta olmak üzere kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Ayrıca toplantıda istatistiksel verilerle kadına şiddetin tablosu ortaya konulurken, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve mücadelesine yönelik devlet tarafından sunulan imkanlardan da bahsedildi.

Toplantıda çeşitli kamu spotları ile de bilgilendirme yapılırken, toplantının sonunda Söke ilçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından konuşmacılara çiçek takdim edildi. - AYDIN

Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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