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Söke Sağlık Hizmetleri MYO'ndan Radyoloji Günü Etkinliği

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Radyoloji Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

14.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:49Söke Sağlık Hizmetleri MYO'ndan Radyoloji Günü Etkinliği
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Radyoloji Günü Etkinliği gerçekleştirildi.

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu idare kademesi ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte ADÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır konuşmacı olarak yer aldı.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince yaptığı açılış konuşmasında bu tür etkinliklerin; öğrencilerin meslekleri ile ilgili farkındalıklarını arttıracağını ve onları çalışma hayatına hazırlamada büyük rol oynayacağını belirtti. Dr. Pekince, öğrencilerin birer sağlık profesyoneli olmadan önce meslek bilinci kazanmalarında yapılan etkinliklerin katkı sağlayacağını vurguladı.

Radyoloji Günü Etkinliğinde konuşmacı yer alan Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır 'Beyin Görüntülemede İleri Teknoloji Kullanımı' konulu sunum yaptı. Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır sunumunda eski ve yeni radyolojik cihazların avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğunu örneklerle vurguladı. Radyolojide kullanılan cihazların her zaman hasta yararı gözetilerek kullanılmasının önemine değinen Dayanır, öğrencilere beyin görüntülemede ileri teknolojik cihazlar konusunda bilgiler verdi. Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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