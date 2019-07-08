08.07.2019 17:06
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Söke Tarım Müdürlüğü ile Söke Belediyesinden mera çalışması

Söke Tarım Müdürlüğü ile Söke Belediyesinden mera çalışması

Söke İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile Söke Belediyesi tarafından Söke'ye bağlı kırsal mahallelerde mera mevzuatı ile ilgili bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.

Söke İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile Söke Belediyesi tarafından Söke'ye bağlı kırsal mahallelerde mera mevzuatı ile ilgili bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.

Mera alanlarının ıslah edilerek korunması ve halkın kullanımına sunulması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Söke İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile Söke Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü teknik ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Söke'ye bağlı Gölbent Mahallesi'nde mera alanında inceleme yapılırken, kahvehanede mera mevzuatı hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Yapılacak çalışmalarla meraların haklın daha rahat kullanımının sağlanarak, köylerde yaşayan vatandaşlar için hayvancılık maliyetlerini düşürmek ve daha kaliteli üretimin yapılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Toplantında Aydın İl Tarım Müdürlüğünden Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Songül Özsakarya Çilingir ve Dr. Engin Tan, Söke İlçe Tarım Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Talip Altun, Söke Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Pakize Toksöz Özgün, Gölbent Mahalle Muhtarı Ahmet Yemiş de bulundu. - AYDIN
Kaynak: İHA
Söke Belediyesi, Gölbent, Söke, Güncel

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