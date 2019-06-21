21.06.2019 14:52
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Söke THK'dan Bağışçılara Teşekkür

Söke THK

Türk Hava Kurumu (THK) Söke Şubesi geçtiğimiz Ramazan ayında fitre ve zekat yardımında bulunan bağışçılara teşekkür etti.

Türk Hava Kurumu (THK) Söke Şubesi geçtiğimiz Ramazan ayında fitre ve zekat yardımında bulunan bağışçılara teşekkür etti. T

HK Söke Şube Başkanı İdris Balcı 'dan edinilen bilgiye göre 24 Bin TL fitre, 10 Bin 322 TL zekat ve 3 Bin 349 TL bağış olmak üzere toplam 37 Bin 681 Bin 40 TL toplandı. İdris Balcı; "THK'na yardımcı olan tüm okul yetkililerine, muhtarlarımıza, çalışanlarımıza, tüm vatandaşlarımıza kurumumuza gösterdikleri ilgi ve alakalarının devamını temenni eder, sağlıklı günler dilerim" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Balcı , Türk Hava Kurumu , Söke , Güncel

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