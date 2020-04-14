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Söke Ticaret Borsası solunum cihazı bağışladı

Söke Ticaret Borsası, korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerden olan solunum cihazını (ventilatör) Söke Devlet Hastanesi'ne bağışladı.

14.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:00
Söke Ticaret Borsası solunum cihazı bağışladı
Söke Ticaret Borsası, korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerden olan solunum cihazını (ventilatör) Söke Devlet Hastanesi'ne bağışladı.

Covid-19 virüsü ile mücadelesi kapsamında elini taşın altına koyan Söke Ticaret Borsası, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine anlamlı bir bağış gerçekleştirdi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine ventilatör (solunum cihazı) teslimatını Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Başhekim Mustafa İkizek, Başhekim Yardımcısı Dr.Ahmet Aytan ve İdari işler Müdürü Fahri Denker'e yaptı. Cihazın tesliminde konuşan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel; "Bilindiği üzere ventilatör (Solunum Cihazı) cihazlarının özellikle KOAH, zatürre, beyin kanaması ve ağır travma geçiren hastaların tedavisi aşamasında, tedavinin başarıya ulaşmasında çok önemli bir etkisi vardır. Gelecek günlerde hayatları kurtarabilmek için solunum cihazlarına ihtiyacımız olacak. Biz de Covid-19 virüsünün oluşturduğu etkilerin azaltılmasına katkı amaçlı Söke Ticaret Borsası olarak elimizi taşın altına koyduk. Her gün artan Covid-19 virüs vakalarının tedavisinde en çok ihtiyaç duyulan solunum yolu tedavi cihazını hastanemize teslim ettik. İlçemizde de gözlemlenen Covid-19 virüsü nedeni ile hastaların yaşadıkları solunum sıkıntısına bir nebzede olsa derman olmak istedik. Temennimiz en kısa sürede bu zorlu süreci atlatmaktır." dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ventilatör, Söke, Güncel
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