Söke Ticaret Borsasından solum cihazı bağışı

Söke Ticaret Borsası, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine solunum cihazı bağışladı.

Söke Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, satın alınan 1 solunum cihazı hastane başhekimi Mustafa İkizek'e teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen borsa başkanı Nejat Sağel, "Solunum cihazı özellikle koah, zatürre ve yeni tip koronavirüs gibi hastalıkların tedavisinde önemli yer tutuyor. Borsa olarak salgının yarattığı etkilerin azaltılmasına katkı sunmak istedik." ifadelerini kullandı