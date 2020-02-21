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Söke Ticaret Odası'ndan 30 yılını dolduran üyelere plaket

Söke Ticaret Odası, mesleklerinde 30 yılını doldurmuş üyelerini plaketle onurlandırdı.

21.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:12Söke Ticaret Odası'ndan 30 yılını dolduran üyelere plaket
Ticaret Odası, mesleklerinde 30 yılını doldurmuş üyelerini plaketle onurlandırdı.
Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan'ın da katıldığı plaket töreninde konuşan Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, 30 yıldır odaya üye olan, kent ekonomisine katkı sağlayan ve ayakta tutan üyeleri onurlandırmak istediklerini belirtti.
Kaymakam Kurtbeyoğlu ise ilçede ticaret odasıyla işbirliği içinde düzenli bir çalışma platformu oluşturduklarına işaret etti.

Tahsin Kurtbeyoğlu, Arif Ceylan, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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