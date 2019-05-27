Söke Ülkü Ocağından iftar

Söke
Ülkü Ocağı tarafından pazaryeri alanında gerçekleşen iftar yemeğine yoğun katılım oldu.
Yaklaşık iki bin kişin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinin konukları arasında MHP
Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu
, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, MHP Aydın
İl Başkanı Burak Pehlivan
, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım, CHP
İlçe Başkanı Mesut Atakan, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.
İftar yemeğine katılan konuklarla MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk
ve Söke Ülkü Ocağı Başkanı Önder Akalın yakından ilgilendi. - AYDIN
Güncel
Kaynak: İHA