Haberler » Güncel » Söke Ziraat Odası Laboratuvarı kapsam genişletti - Haber

Söke Ziraat Odası Laboratuvarı kapsam genişletti

Söke Ziraat Odası Analiz Laboratuvarı yaprak ve su analizlerinde kapsam genişletti.

25.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:21 Söke Ziraat Odası Laboratuvarı kapsam genişletti
Ziraat Odası Analiz Laboratuvarı yaprak ve su analizlerinde kapsam genişletti. Toprak analizinin yanında yaprak ve su analizleri de yapan laboratuvarı yaptığı analizlere, kapsam 3 ve kapsam 4 olan yaprak ve su analizlerini de ekledi.

Söke Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada; "Toprak Analizimize, kapsam 3 ve kapsam 4 olan yaprak ve su analizlerimiz eklenmiştir. Yaprak analizi çoğunlukla toprak analizi ile birlikte yaptırılması önerilen bir analiz çeşidi olup tek başına da yaptırılabilir. Toprak analizi ile birlikte yaptırılmasının sebebi, toprak analizinin yaprağa ulaşması gereken bitki besin elementlerinin varlığını test etmesidir. İlk analizde test edilen ve varlığı, yeterliliği analiz edilmiş besin elementleri yaprak analizi ile yaprağa ne ölçüde ulaşıp ulaşmadığı analiz edilir. Su analizlerimizde ise sulama suyu için uygun suyun belirlenmesi esasına dayanır. Toprak, bitki ve su analizleri yapılması gereken önemli yetiştiricilik kriterlerdir. Tüm üreticilerimizi bekleriz" denildi. - AYDIN

Söke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28   Sarıçam Belediyesi etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu - Haber
14:28   Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü - Haber
14:27   Akbük'te Yıkımlar Yeniden Başladı - Haber
14:27   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber
14:22   Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
25.12.2019 14:28:53