Söke Ziraat Teknik Lise Mezunlarından Kampanya

Muğla'daki okullarda ihtiyaç sahibi öğrenciler içini sosyal medya hesabından yardım kampanyası başlatan Muğla'daki Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli Söke Ziraat Teknik Lisesi mezunlarına Türkiye'nin her ilinden yardım gelmeye başladı.Muğla'da görevli Söke Ziraat Teknik Lisesi mezunları olarak bir araya gelerek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık giyeceklerini kendi imkanları ile karşılamak için sosyal medyada öncülük yapan Söke Ziraat Teknik Lisesi mezunu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya'ya Türkiye'nin her yerinden destek gemleye başladı. Karakaya, "Öğretmenlerimizle birlikte tespit edilen kardeşlerimize destek olmak istedik. Bunun duyulması ile birlikte hem ayni, hem de nakdi destek vermek isteyenler oldu. Bu ilgiyi beklemiyorduk, çıkış noktamız olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak bir yana yeni tespitler yapıp, destek sayımızı artırdık" dedi.Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiği hadisini düstur aldıklarını belirten Karakaya, destek veren ve alanların birbirini bilmediğini, kendilerinin görünen yüz olarak her iki taraf ile iletişim kurduklarını söyledi. Kampanyaya Muğlalıların yanı sıra Van, Eskişehir, Edirne, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Bursa gibi illerden de destekler gelmeye başladı. Karakaya, "İnsanların böyle bir dayanışma için bir araya gelmesi, insanlığı paylaşma ve yardımlaşmanın kurtaracağının nişanesidir, bizim hem mensup olduğumuz İslam dini, hem de Türk gelenek ve görenekleri bu tip destek ve yardımlaşmalara yer ve değer vermektedir" dedi. - MUĞLA