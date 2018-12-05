Söke Ziraat Teknik Lisesi Mezunları Öğrencileri Sevindirdi

Muğla
'daki Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinde görevli Söke
Ziraat Teknik Lisesi mezunları bir araya gelerek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık giyeceklerini temin etti.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya
ve okul mezunları öncülüğünde sosyal medyada başlatılan kampanyaya büyük destek verildi.
Etkinliği duyuran Karakaya, "Öğretmenlerimizle tespit edilen kardeşlerimize destek olmak istedik. Bunun duyulması ile hem ayni hem de nakdi destek vermek isteyenler oldu. Bu ilgiyi beklemiyorduk, çıkış noktamız olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak bir yana yeni tespitler yapıp, destek sayımızı artırdık." dedi.
"Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiği" hadisini düstur aldıklarını belirten Karakaya, destek veren ve alanların birbirini bilmediğini, kendilerinin görünen yüz olarak her iki taraf ile iletişim kurduklarını söyledi.
Kampanyaya Muğlalıların yanı sıra Van
, Eskişehir
, Edirne
, Tekirdağ
, Afyonkarahisar
, Aydın
, İzmir
, Bursa
gibi illerden de destek verildiğini vurgulayan Karakaya, "İnsanların böyle bir dayanışma için bir araya gelmesi insanlığı, paylaşma ve yardımlaşmanın kurtaracağının nişanesidir. Bizim hem mensup olduğumuz İslam dini hem de Türk gelenek ve görenekleri bu tip destek ve yardımlaşmalara yer ve değer vermektedir." diye konuştu.
Karakaya, toplanan malzemelerin belirlenen okullardaki öğrencilere teslim edildiğini dile getirdi.
Karakaya,Muğla,Söke
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:14