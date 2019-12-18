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Sökeli avcılar 250 kiloluk domuzu avladı

Sökeli avcıların, Batmaz mevkiinde avladıkları 250 kiloluk domuz, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

18.12.2019 08:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:24Sökeli avcılar 250 kiloluk domuzu avladı
Sökeli avcıların, Batmaz mevkiinde avladıkları 250 kiloluk domuz, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Söke Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Feyzi Keçeci ve avcı arkadaşı Süleyman Ölmez, çulluk avı için, geçtiğimiz Pazar günü Batmaz Çelebi Dağı mevkiine gitti. Yaban domuzu avcıların köpeklerine saldırdı. Köpeklerden birini öldüren, birini de yaralayan domuz avcıların müdahalesi üzerine kaçtı. Sökeli iki gün sonra bu kez dört kişi kaçan domuzu bulmak için aynı yere bir kez daha gitti. Üç saatlik arayışın ardından avcılar 250 kiloluk yaban domuzunu avlamayı başardı.

Dev domuz ile verdikleri pozu sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen avcılar, oldukça ilgi gördü. Fotoğraftaki çeyrek tonluk domuzu görenler oldukça şaşırdı. Domuzların eşleşme döneminde bulunduklarına dikkat çeken Söke Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Feyzi Keçeci, domuz saldırılarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. - AYDIN

Avcılar, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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