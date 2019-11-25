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Sökeli kadınlar 25 Kasım'da şiddete karşı sokağa indi

Söke'de Kadınlar, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yaptı.

25.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:24Sökeli kadınlar 25 Kasım'da şiddete karşı sokağa indi

'de Kadınlar, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yaptı. Yağmura aldırmadan şemsiyeler altında gerçekleşen basın açıklamasına erkekler de destek verdi.


Söke Kadın Sığınma Danışma ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen kitlesel basın açıklamasına İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, İYİ Parti Söke Belediye Meclis Üyesi Mehmet Mert, Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant, Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samet Can, siyasi partilerin yönetici ve kadın kolları temsilcileri ile çeşitli sivil toplu kuruluşlarının kadın temsilcileri katıldı.


Kadınların bugün sokakta olma nedenlerinin kısa ve çarpıcı cümlelerle dile getirildiği basın açıklamasında Söke Kadın Sığınma Danışma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Atay, tüm katılımcılara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.


Kadınlar açıklamasında; "Sokaktayız çünkü bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Şiddetin bahanesi çok, kadınlarınsa susmaya niyeti yok. Erken yaşta evlilik ve çocuk gelinlere karşıyız. Türkiye'de yeterli kadın sığınma evleri ve dayanışma merkezleri yok, bu konuda daha fazla bütçenin ayrılmasını istiyoruz. 322 günde 302 kadın öldürüldü, kadınların artık ölmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandılar.


Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samet Can ise şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını belirterek; üzerinde "Bu iş yerinde 18 yaş altı gelin saçı taranmamaktadır" yazılı afişlerin kuaförlerin camlarına asılacağını söyledi. - AYDIN


Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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