Sökeliler Priene Antik Kenti için bir araya geldi

Sökeliler Priene Antik Kenti için bir araya geldiUNESCO Dünya Mirası kesin listesine girmek için yol haritası belirlendi

AYDIN - 2018 yılı Mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine listesine giren Priene Antik Kenti'nin, kesin listeye girmesi için çalışmalar yoğunlaştırılacak. Mimarlık literatüründe kent planlaması ve yağmur suyu kanalları ile modern kentleşmenin örnek kenti olarak gösterilen, Bilge Bias ve Büyük İskender gibi tarihin önemli isimlerinin yaşadığı Priene Antik Kenti'nin UNESCO kesin listesine girebilmesi için Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası öncülüğünde çalışmalar yürütülecek.Aydın'ın Söke İlçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Priene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras kesin listesine girebilmesi ile ilgili yürütülecek çalışmaların yol haritasını belirlemek için, ilk adımın atıldığı toplantı yapıldı. Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkiinde bulunan Defne Kahvaltı Salonunda yapılan toplantıya Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Priene kazı ekibi Başkanı Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, AK Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, Söke Ticaret Odası yönetimi ve meclis üyeleri katıldı.Katılımcılara teşekkür eden Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; "Amacımız UNESCO geçici listesine aldırmayı başardığımız Priene'nin yapılacak çalışmayla kesin listeye girmesini sağlamak. Bu konuda Söke Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Aydın Milletvekilimizin de desteğini alarak ilerlemek istiyoruz. Atılacak adımlar için fikir alışverişinde bulunmak ve Priene için farkındalık oluşturmak üzere bu toplantıyı düzenledik" dedi.Gerçekleşen kahvaltı sonrasında Priene kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert Priene antik kenti ile ilgili bilgiler veren bir sunum yaptı. Tarihi Priene Antik Kenti'nin arkeoloji ve mimarlık bakımından çok önemli bir kent olduğunu belirten Hakan Mert; namı tüm dünya tarafından bilinen Priene'nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.Yapılan toplantıda UNESCO Dünya Miras listesine girebilmek için izlenecek yol belirlenirken, kurumlardan destek istendi. Önümüzdeki süreçte kesin listeye girebilmek adına çalışmalar hızlandırılacak.Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "İlçemizin tarihi ve kültürel miraslarından Priene Antik Kenti, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne listesine alınmıştı. Priene'yi UNESCO'nun kalıcı listesine nasıl sokabiliriz konusunda fikir cimnastiği yapmak üzere toplandık. Çalışmaların sekreteryasını yapmak üzere komisyon kurulması kararını aldık. Bergama geçici listeye alındıktan sonra üç yılda kesin listeye girmeyi başarmış. Bizimde önümüzdeki iki yıl içerisinde kalıcı listeye girebilmek. Uzun bir yol ve şüphesiz Söke halkının da buna sahip çıkması gerekiyor. Bugün katılımcılar bunu gösterdiler. Priene kentinin anlatılması ve tanıtımı da çok önemli, siz değerli basın mensuplarına da önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA