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Sökespor basketbol takımından hakemlere destek

Sökespor Basketbol Takımı, Ada Yıldızları Spor Kulübü-Dudullu OSB Spor Kulübü arasında oynanan maç sonunda saldırıya uğrayan hakemlere destek verdi.

14.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:33Sökespor basketbol takımından hakemlere destek
Sökespor Takımı, Ada Yıldızları Kulübü- OSB Spor Kulübü arasında oynanan maç sonunda saldırıya uğrayan hakemlere destek verdi.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da da Yıldızları Spor Kulübü-Dudullu OSB Spor Kulübü arasında oynanan maçta, Ada Yıldızları antrenör ve oyuncuları maçın hakemlerine saldırmışlardı. Olay sonrasında başta İstanbul Hakemler Derneği olmak üzere, basketbol camiasında kınama ve protestolar başlatıldı.

Sökespor Basketbol Takımı da hakemlere karşı yapılan saldırıya duyarsız kalmadı. Söke Kapalı Spor Salonunda oynanan Büyük Erkekler kategorisindeki maç öncesinde Sökespor, sahaya pankartla çıktı. Pankartta; "Hakemlerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir" mesajı verildi. Maçın hakemlerini de tribünleri ile birlikte selamlayan Sökespor, maçın hakemleri nezdinde tüm hakemlere geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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