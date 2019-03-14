Sökülen Belediye Başkan Adayı Suç Duyurusunda Bulundu

Cumhur İttifakı Aydın Efeler
Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın
, seçim afişlerinin söküldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Dalama
Mahallesi olmak üzere şehrin muhtelif noktalarında seçim afişlerinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce söküldüğü belirtti.
Bunun üzerine konu hakkında çalışma yaptıklarını ve bölgedeki güvenlik kameralarını da incelediklerini belirten Akın, şöyle konuştu:
"Bir ay önce de buna benzer şeyler yaşanmıştı. Rakip adaylara başarılar diliyorum ancak bu tür olumsuzluklar seçmenlerin tepkisine yol açıyor. Afişler direklerden sökebilirler ama gönüllerden asla sökemezler. Bizim yiğit efelerimizle gönül bağımız var. Avukatlarımız gerekli yasal süreci başlattı artık karar hukukun."
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan olayda park halindeki bir kamyonete toplanan seçim afişlerinin bırakıldığı görüldü.
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Kaynak: AA