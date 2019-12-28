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Sökülen mazgallar risk oluşturuyor

İzmit sahil otoparkında bulunan mazgalların bilinçsiz kişilerce sökülmesi nedeni ile su giderlerinde tıkanmalar oluyor

28.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:01 Sökülen mazgallar risk oluşturuyor

Yollarda ve otoparklarda bulunan mazgallar yağışlarda su birikintilerinin oluşmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun yerlere konuluyor. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yanında bulunan ve şehir merkezinde yoğun bir şekilde kullanılan sahil otoparkındaki mazgallar, bazı bilinçsiz kişilerce yerlerinden sökülüyor.

SU GİDERLERİ TIKANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem yol yapımında hem de otopark inşasında su birikintilerinin oluşmaması için mazgalları kullanıyor. Bilinçsiz kişilerin mazgalları yerlerinde çıkarıp sökmesi nedeni ile yaprak ve dal parçaları, su giderlerini tıkıyor. Akabinde yaşanan yağışlarda su birikintileri oluşuyor. Yetkililer su birikintilerinin oluşmaması ve mağduriyetlerin yaşamaması için vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: Bültenler

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