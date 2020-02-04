Haberler » 3. Sayfa » Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini yaktı - Haberler

Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini yaktı

Gaziantep'te oto saniyede sökülen otomobilin parçaları yıkandığı esnada sobanın yanında bulunan benzin bidonu alev aldı.

04.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:53Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini yaktı
'te oto saniyede sökülen otomobilin parçaları yıkandığı esnada sobanın yanında bulunan benzin bidonu alev aldı. Çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şahinbey ilçesi Şahinbey Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde çıktı. İddiaya göre bakım yapılan aracın sökülen parçaları yıkandığı esnada sobanın yanında bulunan benzin bidonu alev aldı. 20 yaşındaki Selim Katırcıoğlu yangını söndürmek isterken elinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahalesi sonucu yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 13:31:47