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Sokullu'nun yaptırdığı külliyenin kubbelerindeki çalınan kurşunların yerine yenileri örtülüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin kurşun örtüsünün yenilenmesi için çalışma yürütülüyor.

30.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:28Sokullu'nun yaptırdığı külliyenin kubbelerindeki çalınan kurşunların yerine yenileri örtülüyor
'nin ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin kurşun örtüsünün yenilenmesi için çalışma yürütülüyor.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kocasinan Mahallesi'nde yaklaşık 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kubbelerini örten kurşunların çalınması üzerine başlatılan onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Külliyedeki çalınan kurşunlarla birlikte diğer kubbelerdeki kurşunların da onarıldığı çalışmanın aralık ayında tamamlanmasının hedeflendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Lüleburgaz ilçesinde, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin çalınan kubbe kurşunlarının yenilenmesi için başlatılan çalışma sürüyor. Kurşun örtünün yenilenmesi için Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce başlatılan çalışma kapsamında külliyenin kubbelerindeki çalınan kurşunların yerine yenileri örtülürken, toplam 28 kubbeye kurşun örtüler serildi."

Sokullu Mehmet Paşa, Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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