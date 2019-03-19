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Sol eli olmayan Nuriye biyonik eline kavuştu, Haluk Levent ile düet yaptı Nuriye biyonik eliyle gitar çalarak en büyük hayalini gerçekleştirdiDENİZLİ - Denizli'de doğuştan sol eli olmayan ve gittiği müzik kursundaki öğretmeninin yaptığı aparatla gitar çalan 11 yaşındaki Nuriye Gürel'in hayalleri bir bir gerçek oluyor. Başlatılan yardım kampanyasıyla biyonik el protezine kavuşan Nuriye, geçtiğimiz gün Haluk Levent'le düet yaparak en büyük hayallerinden birini de gerçekleştirdi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin sol eli olmadan dünyaya gelen 11 yaşındaki kızları Nuriye Gürel, hayallerine kavuştu. Kendisi için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanmasının ardından İstanbul'a giderek biyonik el protezine kavuşan Gürel, en büyük hallerinden biri olan Haluk Levent'le bir araya gelip düet yaptı. Şimdiye kadar gittiği müzik kursundaki gitar öğretmeninin kendisi için hazırladığı aparatla gitar çalan ve bir de konser veren Gürel, Haluk Levent ile yaptığı düette gitarını biyonik el proteziyle çaldı. Haluk Levent sosyal medyadan paylaştı Nuriye Gürel için başlatılan yardım kampanyasına kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu ile en başından beri destek olan ve gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Haluk Levent, geçtiğimiz gün Gürel'in biyonik el protezine kavuştuğunu ve düet yaptıklarını da takipçileriyle paylaştı. Levent, Şenay Yüzbaşıoğlu'nun hafızalara kazınan Hayat Bayram Olsa isimli efsane şarkısı eşliğinde Gürel ile yaptığı düetin görüntülerine de yer verdiği paylaşımda "Nuriye çok çok mutlu. Parayı siz topladınız. İstanbul AHBAP aileyi misafir etti. ve sonuç . Biyonik kol protezi takıldı" İfadelerine yer verdi. Paylaşılan videoda Gürel, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Konser vermişti Merkezefendi ilçesinde bulunan Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içindeki gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı. Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel'in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Aparat sayesinde gitar çalabilen Nuriye, öğretmeninin verdiği eğitimin ardından kurstaki öğrencilerin yeteneklerini sergilediği gecede sahne aldı. Gitarı eline alıp sahneye gelen Gürel, hocasıyla birlikte gitar çalıp şarkılar söyledi.